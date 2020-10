Le notizie sul coronavirus sono in apertura su tutti i giornali di oggi: molti si occupano del contenuto del “decreto ristori” approvato ieri dal Consiglio dei ministri che contiene indennizzi per le attività penalizzate dalle restrizioni decise dal governo, altri titolano sulle proteste in diverse città per le limitazioni previste dall’ultimo DPCM in vigore da lunedì scorso, altri ancora aprono sull’ipotesi di chiusura totale a Milano e Napoli, città dove la diffusione del virus è più preoccupante. Repubblica intervista il direttore dell’Agenzia europea dei medicinali sui tempi del vaccino, mentre il Manifesto titola sulle scelte del governo spagnolo per contrastare gli effetti economici della pandemia. I giornali sportivi si occupano dei pareggi di ieri sera di Atalanta e Inter in Champions League.