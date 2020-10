I titoli di apertura dei giornali di oggi sono tutti dedicati alle notizie sul coronavirus, con le manifestazioni di protesta in diverse città italiane contro le limitazioni imposte con il nuovo DPCM in vigore da ieri, le anticipazioni sul contenuto del decreto con gli indennizzi e i rimborsi per chi ha subito queste restrizioni, e le divisioni nella maggioranza di governo sulle nuove chiusure. I giornali sportivi si occupano del pareggio di ieri sera per 3-3 fra Milan e Roma che ha chiuso la giornata di Serie A.