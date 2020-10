I dati sul coronavirus in Italia di oggi, lunedì 26 ottobre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati rilevati 17.012 nuovi casi positivi da coronavirus e 141 morti a causa della COVID-19. Le persone attualmente ricoverate sono 14.281 (1.067 in più rispetto a ieri), di cui 1.284 nei reparti di terapia intensiva (76 in più di ieri) e 12.997 ricoverate con sintomi (991 in più di ieri). Sono stati analizzati 124.686 tamponi e testate 78.816 persone. È risultato positivo il 13,6 per cento dei tamponi di cui è stato comunicato il referto. Ieri i contagi registrati erano stati 21.273, i decessi 128.

Il maggior numero di nuovi casi positivi è stato rilevato in Lombardia (3.570). Seguono Toscana (2.171), Campania (1.981), Lazio (1.698), Piemonte (1.625), Emilia-Romagna (1.146) e Veneto (1.129).

Le province in cui è stato accertato il numero maggiore di casi sono Milano (2.032), Roma (1.131), Torino (852), Napoli (781), Firenze (679), Caserta (580), Monza e Brianza (439) e Padova (353).

