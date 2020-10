I dati sul coronavirus in Italia di oggi, sabato 24 ottobre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 19.644 nuovi casi di contagio da coronavirus e 151 decessi. Le persone attualmente ricoverate sono 12.415 (817 in più rispetto a ieri), di cui 1.128 nei reparti di terapia intensiva (79 in più di ieri) e 11.287 ricoverate con sintomi (738 più di ieri). Sono stati analizzati 177.669 tamponi e testate 109.673 persone. È risultato positivo l’11,1 per cento dei tamponi di cui è stato comunicato il referto. Ieri i contagi registrati erano stati 19.143, i decessi 91.

Il maggior numero di contagi è stato registrato in Lombardia (4.956). Seguono Veneto (1.729), Campania (1.718), Lazio (1.687), Piemonte (1.548), Toscana (1.526), Emilia-Romagna (1.180) e Liguria (1.035).