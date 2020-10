L’aumento dei casi di positività al coronavirus registrati giornalmente e le misure allo studio da parte di governo e regioni per contrastare la diffusione dell’epidemia sono in apertura su tutti i giornali di oggi, e i temi principali sono le discussioni sull’introduzione della didattica a distanza nelle scuole superiori, le regole per il trasporto pubblico, i numeri dei ricoverati in terapia intensiva, e la situazione nelle case di riposo. L’Osservatore Romano annuncia la proroga dell’accordo fra Vaticano e Cina sulla nomina dei vescovi, mentre i giornali sportivi commentano i risultati di Europa League, con le vittorie di Milan e Roma e la sconfitta del Napoli.