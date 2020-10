L’ulteriore aumento dei morti e dei contagi rilevati ieri e le nuove misure per contrastare la diffusione l’epidemia sono in apertura su tutti i giornali di oggi, che si concentrano sull’inizio del coprifuoco in Lombardia, su quello deciso dalla regione Lazio, sulla possibilità di chiusure più stringenti nelle grandi città in cui i dati sono più preoccupanti, e su un ricorso maggiore alla didattica a distanza nelle scuole superiori. I giornali sportivi titolano sulla vittoria dell’Atalanta e sul pareggio dell’Inter nella prima partita di Champions League.