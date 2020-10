I dati sul coronavirus in Italia di oggi, mercoledì 21 ottobre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 15.199 nuovi casi di contagio da coronavirus e 127 decessi. Le persone attualmente ricoverate sono 9.983 (659 in più rispetto a ieri), di cui 926 nei reparti di terapia intensiva (56 in più di ieri) e 9.057 ricoverate con sintomi (603 più di ieri). Sono stati analizzati 177.848 tamponi e testate 106.488 persone. È risultato positivo l’8,5 per cento dei tamponi di cui è stato comunicato il referto. Ieri i contagi registrati erano stati 9.338, i decessi 73.

Il maggior numero di contagi è stato registrato in Lombardia (4.125). Seguono Piemonte (1.799), Campania (1.760), Veneto (1.422), Lazio (1.219), Toscana (866) e Emilia-Romagna (671).

Le province in cui è stato accertato il numero maggiore di casi sono Milano (1.858), Napoli (1.406), Torino (1.033), Roma (806), Monza e Brianza (671), Venezia (495), Genova (363) e Firenze (303).