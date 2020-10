È morto il cantautore Gordon Haskell

È morto il bassista e cantautore inglese Gordon Haskell, aveva 74 anni. La notizia è stata pubblicata sulla sua pagina Facebook ufficiale nella serata di domenica 18 ottobre. Haskell ebbe una lunga carriera iniziata circa 40 anni fa, ma ottenne il proprio vero successo solamente nel 2001 con la canzone How Wonderful You Are, che arrivò a sorpresa al secondo posto nella classifica dei singoli del Regno Unito, non riuscendo a superare di poco la versione di Something Stupid cantata da Robbie Williams e Nicole Kidman.

How Wonderful You Are superò comunque canzoni come Hey Jude dei Beatles e My Way di Frank Sinatra tra le più richieste nella storia di BBC Radio 2.

All’inizio degli anni Settanta, Haskell aveva suonato per un breve periodo nei King Crimson, e poi ebbe una carriera da solista legata soprattutto alla musica folk. How Wonderful You Are vendette oltre 400mila copie, ma non fu seguita da altri suoi successi.