Le discussioni dentro al governo sulle nuove misure per contenere la seconda ondata dell’epidemia da coronavirus, che finiranno in un decreto della presidenza del Consiglio atteso per oggi o domani, sono sulle prime pagine di molti giornali. Si parla poi dei contagi in crescita, della situazione negli ospedali e delle conseguenze economiche di nuove chiusure. La prima ministra neozelandese Jacinda Ardern è su molte prime pagine, insieme a Zlatan Ibrahimovic del Milan, che ieri ha vinto il derby di Milano.