I dati sul coronavirus di oggi, sabato 17 ottobre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 10.925 nuovi casi di contagio da coronavirus e 47 decessi. Ci sono 67 ricoverati in più di ieri nei reparti di terapia intensiva – per un totale di 705 – e 439 ricoverati in più negli altri reparti. Sono stati analizzati 165.837 tamponi e testate 103.326 persone, entrambi i numeri più alti in un solo giorno dall’inizio dell’epidemia. È risultato positivo il 6,6 per cento dei tamponi testati. Ieri i contagi registrati erano stati 10.010, i decessi 55.

Il maggior numero di contagi è stato registrato in Lombardia (2.664). Seguono Campania (1.410), Lazio (994), Piemonte (972), Toscana (879), Veneto (774) e Emilia-Romagna (641).