La Lombardia ha vietato la vendita di alcolici da asporto dopo le 18 e ha previsto in parte la didattica a distanza per le superiori

Venerdì sera il presidente della Lombardia Attilio Fontana ha firmato un’ordinanza con ulteriori restrizioni per contenere i contagi da coronavirus: entrerà in vigore da sabato 17 ottobre e tra le misure principali ci sono la didattica “parzialmente” a distanza per le scuole superiori, forti restrizioni sulla vendita di alcolici e la sospensione degli allenamenti per gli sport di contatto.

L’ordinanza introduce il divieto di vendita di bevande alcoliche da asporto dopo le 18, sia nei bar sia nei ristoranti sia nei negozi e supermercati. Ristoranti e bar possono continuare regolarmente il servizio al tavolo tra le 18 e le 24, ora a cui è prevista la chiusura per decreto nazionale. Devono rimanere chiusi tra le 18 e le 6 anche i distributori automatici di cibo e bibite, e nella stessa fascia oraria è vietato bere e mangiare in aree pubbliche. Bere alcolici è invece vietato sempre.

Le scuole superiori e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado dovranno prevedere un programma alternato in presenza e a distanza per le classi, tranne che per le lezioni di laboratorio. Alle università è raccomandato di ricorrere il più possibile alla didattica a distanza.

Sono sospesi gare e allenamenti degli sport di contatto a livello dilettantistico.

L’ordinanza prevede inoltre la chiusura delle sale giochi, bingo e scommesse. Le macchine slot machine nelle tabaccherie e negli altri esercizi dovranno rimanere spente.

L’accesso di ospiti alle RSA è vietato, tranne che su esplicita autorizzazione del responsabile medico.