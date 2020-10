Il nuovo aumento dei casi di positività al coronavirus rilevati in Italia, che hanno raggiunto quasi novemila persone ieri, e l’ordinanza della regione Campania che ha deciso la chiusura delle scuole da oggi per contrastare la diffusione dell’epidemia sono in apertura su tutti i giornali, insieme alle ipotesi su altri provvedimenti restrittivi che potrebbero essere adottati da altre regioni e dal governo.