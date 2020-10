La diffusione dei casi di positività al coronavirus, che ieri hanno superato le settemila persone raggiungendo il dato giornaliero più alto dall’inizio dell’epidemia, le preoccupazioni per un ipotetico nuovo lockdown nel periodo natalizio e le decisioni di nuove restrizioni in alcuni paesi europei sono in apertura su tutti i giornali di oggi. I giornali sportivi si occupano di calcio, con la decisione del giudice sportivo che ha assegnato alla Juventus la vittoria a tavolino per la partita non disputata contro il Napoli e il pareggio fra Italia e Olanda in Nations League.