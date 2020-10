I dati sul coronavirus di oggi, giovedì 15 ottobre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 8.804 nuovi casi di contagio da coronavirus e 83 decessi, per un totale di 381.602 casi e 36.372 morti dall’inizio della pandemia. Le persone attualmente ricoverate sono 6.382 (373 in più rispetto a ieri), di cui 586 nei reparti di terapia intensiva (47 in più di ieri). Sono stati inoltre analizzati 162.932 tamponi e testate 98.542 persone: è risultato positivo il 5,4 per cento dei tamponi testati. Ieri i contagi registrati erano stati 7.332, i tamponi analizzati 152.196 e le persone testate 87.601.

Il maggior numero di contagi è stato registrato in Lombardia (2.067). Seguono Campania (1.127), Piemonte (1.033), Veneto (600), Lazio (594), Toscana (581), Emilia-Romagna (453) e Liguria (432).

Le province in cui è stato accertato il numero maggiore di casi sono Milano (1.053), Napoli (766), Torino (595), Roma (457), Caserta (393), Genova (356) e Perugia (229).