YouTube rimuoverà video con informazioni false sui vaccini contro il coronavirus

YouTube ha detto che rimuoverà i video che contengono informazioni false sui vaccini contro il coronavirus, e in particolare qualsiasi contenuto che contraddica le posizioni condivise dalle autorità sanitarie nazionali e dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS). Tra queste ci sono le teorie secondo cui i vaccini uccidono le persone e causano infertilità o la convinzione che a chi si vaccina viene impiantato anche un microchip.

Finora YouTube aveva già rimosso contenuti che diffondevano notizie false e teorie cospirazioniste sulla pandemia, come video che mettevano in discussione l’esistenza del contagio, che promuovevano cure non approvate dalla comunità scientifica e che mettevano in dubbio l’utilità dell’isolamento e del distanziamento fisico. Ha detto di aver rimosso più di 200.000 video simili da inizio febbraio. YouTube ha aggiunto che nelle prossime settimane introdurrà nuovi modi per dare rilevo alle informazioni corrette sui vaccini contro il coronavirus.