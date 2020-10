Le notizie sul coronavirus sono in apertura su tutti i giornali di oggi, con le nuove misure previste nel DPCM approvato dal governo e le proteste dei gestori di bar e ristoranti per le limitazioni che li riguardano, le preoccupazioni per l’aumento dei casi e per la diffusione sui mezzi di trasporto pubblico troppo affollati, e le nuove chiusure delle RSA. Domani si occupa invece dell’indagine sui conti del presidente della regione Lombardia Fontana, mentre i giornali sportivi titolano sulla positività al coronavirus di Cristiano Ronaldo.