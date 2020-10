Donald Trump è risultato negativo al test per il coronavirus e non è più contagioso, dice il suo medico

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump è risultato negativo al coronavirus in due test antigenici consecutivi fatti in giorni diversi, ha detto il suo medico ersonale Sean Conley. Dieci giorni dopo l’annuncio che aveva contratto il coronavirus, i test e gli altri esami di laboratorio indicano una «assenza di replicazione virale rilevabile» e quindi Trump non è più contagioso, secondo Conley. Nella notte tra lunedì e martedì Trump ha già partecipato al primo comizio dopo la malattia, a Sanford in Florida.