Tutti i giornali di oggi dedicano l’apertura alle misure per contrastare la diffusione dell’epidemia da coronavirus contenute nel nuovo DPCM firmato dal presidente del Consiglio Conte nel Consiglio dei ministri di ieri sera: i titoli si concentrano sulla raccomandazione a evitare riunioni in casa di più di sei persone, sui limiti alle gite scolastiche, sulle nuove regole per bar e ristoranti la sera, e sulla richiesta di alcune regioni di ripristinare la didattica a distanza per le scuole superiori, respinta dalla ministra dell’Istruzione Azzolina. Il Manifesto apre invece sulla chiusura dell’indagine per caporalato nella gestione dei rider da parte di alcune aziende.