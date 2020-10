Le anticipazioni sulle misure per contrastare la diffusione del coronavirus che dovrebbero essere contenute nel nuovo DPCM da approvare nei prossimi giorni e la decisione del Comitato tecnico scientifico di ridurre a dieci giorni il periodo di quarantena e di rendere sufficiente un solo tampone negativo per stabilire la guarigione sono in apertura su tutti i giornali di oggi, che si occupano anche dei tempi per l’approvazione del vaccino. I giornali sportivi aprono sul calcio con il pareggio fra la Polonia e l’Italia, che rimane in testa al girone di Nations League.