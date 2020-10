I dati sul coronavirus di oggi, lunedì 12 ottobre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 4.619 nuovi casi di contagio da coronavirus e 39 decessi, per un totale di 359.569 casi e 36.205 morti dall’inizio della pandemia. Le persone attualmente ricoverate sono 5.273 (334 in più rispetto a ieri), di cui 452 nei reparti di terapia intensiva (32 in più di ieri). Sono stati inoltre analizzati 85.442 tamponi e testate 59.649 persone: è risultato positivo un tampone ogni 18.

Il maggior numero di contagi è stato registrato in Lombardia (696). Seguono Campania (662), Toscana (466), Piemonte (454), Lazio (395), Emilia-Romagna (337), Veneto (328) e Sicilia (298).

Le province in cui è stato accertato il numero maggiore di casi sono Napoli (477), Milano (363), Roma (278), Torino (230), Genova (116), Bari (114), Firenze (109), Palermo (109), Perugia (109) e Caserta (101).