Quasi tutti i giornali di oggi si occupano in prima pagina delle nuove restrizioni che il governo dovrebbe approvare per contenere l’epidemia da coronavirus, dopo che negli ultimi giorni il numero dei nuovi contagi ha cominciato a salire molto velocemente. Il Fatto Quotidiano, facendo eccezione, dedica il principale titolo in prima pagina alle polemiche sui ritardi della Lombardia nel reperire i vaccini antinfluenzali. Tra le altre notizie, si parla del primo evento pubblico del presidente statunitense Donald Trump dopo il ricovero per i sintomi di Covid-19 e della manifestazione di ieri a Roma contro le misure restrittive per l’epidemia.