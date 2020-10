La maggior parte dei giornali di oggi titola sul nuovo aumento dei positivi al coronavirus registrato ieri, con oltre cinquemila casi, e sulle misure allo studio da parte del governo e delle regioni per contrastare la diffusione dell’epidemia. Il Giornale, la Verità, il Dubbio e il Riformista aprono invece sulla decisione del Consiglio Superiore della Magistratura di radiare Luca Palamara dalla magistratura, mentre Avvenire unisce nel titolo la liberazione dei due ostaggi italiani in Mali, l’ultima lezione nelle scuole di Liliana Segre e l’assegnazione del premio Nobel per la pace al Programma alimentare mondiale, tutti indicati come “testimoni di vita”.