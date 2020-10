Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi riguardano il coronavirus, con l’aumento dei positivi registrati che ieri ha superato i quattromila nuovi casi e le misure per contenerne la diffusione, come le nuove restrizioni introdotte in provincia di Latina, le regole per l’utilizzo delle mascherine e la possibilità di estendere ai medici di famiglia la capacità di fare i tamponi. Il Giornale intervista il tesoriere della Lega sulle inchieste sui fondi del partito, Avvenire e la Verità si occupano delle finanze del Vaticano, dopo le dimissioni del cardinale Becciu, e i giornali sportivi aprono sui positivi al coronavirus di Inter e Milan, che dovrebbero giocare nel derby la settimana prossima.