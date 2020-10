Tutti i giornali di oggi si occupano in apertura del nuovo decreto legge che proroga lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021, stabilisce l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e consente alle regioni di modificare le limitazioni solo in senso più restrittivo rispetto a quanto indicato dal governo, e delle preoccupazioni per l’aumento dei casi di positività al coronavirus registrati ieri, oltre 3.600 in più rispetto al giorno precedente.