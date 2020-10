I dati sul coronavirus di oggi, martedì 6 ottobre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 2.677 nuovi casi di contagio da coronavirus e 28 decessi, per un totale di 330.263 casi e 36.030 morti dall’inizio della pandemia. Le persone attualmente ricoverate sono 3.944 (144 in più rispetto a ieri), di cui 319 nei reparti di terapia intensiva (4 in meno di ieri). Sono stati inoltre analizzati tamponi 99.742 e testate 62.513 persone: è risultato positivo un tampone ogni 37.

Il maggior numero di contagi è stato registrato in Campania (395). Seguono Lombardia (390), Lazio (275), Piemonte (259), Toscana (209), Sicilia (198), Veneto (189), Emilia-Romagna (172), Liguria (170) e Puglia (106). Le province in cui è stato accertato il numero maggiore di casi sono Napoli (319), Roma (228), Milano (153), Torino (126), Genova (122), Palermo (72), Caserta (61), Perugia (51), Catania (51), Bologna (48), Pisa (46), Arezzo (44), Treviso (40) e Trento (40).