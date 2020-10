Apple presenterà i suoi nuovi iPhone il 13 ottobre

Apple ha fissato per il prossimo 13 ottobre l’evento con cui presenterà i suoi nuovi iPhone: sarà in lieve ritardo rispetto alla solita presentazione di settembre a causa di alcuni problemi legati alla pandemia da coronavirus. La locandina dell’evento mostra la frase “Hi, Speed” un gioco di parole tra “ciao, velocità” e “alta velocità”, che potrebbe quindi alludere alla presentazione dei primi iPhone con 5G, per navigare molto più velocemente tramite la rete cellulare.

Secondo le informazioni non ufficiali diffuse finora dai siti di tecnologia, i nuovi iPhone 12 dovrebbero avere un design un poco più squadrato e dovrebbero essere disponibili in quattro varianti.