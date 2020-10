È morto lo scrittore e filosofo Franco Bolelli

Franco Bolelli, scrittore e filosofo, è morto nella notte fra il 4 e il 5 ottobre dopo una lunga malattia. Lo ha scritto la moglie Manuela Mantegazza in un post su Facebook. Bolelli era nato a Milano l’8 luglio 1950. Il suo ultimo libro era stato Con gli Occhi della Tigre (per una filosofia vitale epica erotica sentimentale). Nel 2010 aveva scritto Viva Tutto! con Lorenzo Jovanotti. Aveva progettato e curato numerosi eventi e festival, fra i quali, nel 2015, con l’architetto Stefano Boeri, Mi030, “idee e dei progetti di chi nel 2030 avrà 30 anni”. Bolelli insegnava anche al Politecnico di Milano e collaborava con Repubblica. Nel 2018 diede una lunga e ricca intervista alla rivista Luz, in cui sintetizzò molte delle sue posizioni.