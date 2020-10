In Iran c’è stato l’aumento giornaliero di casi di coronavirus più alto dall’inizio dell’epidemia

In Iran nelle ultime 24 ore sono stati registrati 3.902 casi di contagio da coronavirus, il dato più alto dall’inizio dell’epidemia. I morti nelle ultime 24 ore sono stati 235, tanti quanti lo scorso 28 luglio, anche in questo caso l’aumento più consistente. A comunicarlo è stata lunedì la ministra della Salute Sima Lari. Dall’inizio della pandemia in Iran i casi di contagio sono stati 475.674 e i morti 27.192.

Domenica il presidente iraniano Hassan Rouhani aveva annunciato che nella capitale Teheran, dove si concentra il maggior numero dei nuovi di casi di contagio, ci sarebbero state nuove e più severe restrizioni, come l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto.