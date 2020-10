Le notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono la positività al coronavirus del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ricoverato ieri in ospedale, e della moglie Melania, le nuove misure per contrastare la diffusione dell’epidemia in Italia dopo l’aumento dei positivi rilevato negli ultimi due giorni, con l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto in diverse regioni, e il processo all’ex ministro dell’Interno Salvini per la vicenda dei migranti bloccati sulla nave Gregoretti, che inizia oggi a Catania.