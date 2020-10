La maggior parte dei giornali di oggi titola in apertura sull’aumento del numero dei positivi al coronavirus registrato ieri, con oltre 2500 nuovi casi, e sulle misure allo studio per contrastarne la diffusione, dal prolungamento dello stato di emergenza fino al 31 gennaio all’obbligo di utilizzare le mascherine anche all’aperto. Repubblica intervista il segretario di Stato degli Stati Uniti Pompeo sui rapporti con la Cina, Domani segue l’inchiesta sul presidente della regione Lombardia Fontana per la fornitura di camici alla regione, la Verità critica la decisione di rendere gratuiti i farmaci per la transizione di genere, mentre i giornali sportivi si occupano del sorteggio dei gironi della Champions League e della qualificazione alla fase a gironi dell’Europa League del Milan grazie alla vittoria ai rigori sui portoghesi del Rio Ave.