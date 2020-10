Genoa-Torino della terza giornata di Serie A è stata rinviata

Il consiglio straordinario della Lega Serie A ha deciso di rinviare a data da destinarsi Genoa-Torino, partita della terza giornata di campionato inizialmente in programma sabato sera allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Il rinvio è stato deciso in seguito alla conferma delle positività al coronavirus riscontrate in 11 giocatori e 4 membri dello staff del Genoa, il cui resto della squadra ha interrotto gli allenamenti per precauzione. Con l’occasione la Lega Serie A ha deciso anche di adottare le norme della UEFA per gestire i rinvii in caso di numerose positività in una squadra: basterà avere 13 giocatori disponibili di cui almeno un portiere e si potrà giocare. Ciascuna squadra avrà inoltre a disposizione una richiesta di rinvio da usare nell’arco della stagione se dovesse registrare almeno dieci positività.