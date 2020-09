La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura dell’intervento del presidente Bonomi all’assemblea generale di Confindustria, nel quale ha chiesto al governo un’azione comune per la ripresa economica in Italia. Altri titolano sulle misure per contrastare la diffusione del coronavirus e sulle possibili conseguenze per il campionato di serie A di calcio della positività di 14 fra giocatori e dirigenti del Genoa, la Repubblica segue anche oggi le vicende relative alle finanze del Vaticano, dopo le dimissioni del cardinale Becciu della settimana scorsa, e l’Osservatore Romano apre sui combattimenti nel Nagorno-Karabakh fra Armenia e Azerbaijan.