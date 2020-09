Nel Genoa, 14 persone tra giocatori e dirigenti sono risultate positive al coronavirus. Lo ha fatto sapere la società della squadra di calcio precisando che si tratta di «componenti della squadra e dello staff». In una breve nota si dice poi che la società «ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le autorità per le procedure correlate. Il Club fornirà prossimi aggiornamenti dettati dall’evoluzione».

Il primo a risultare positivo era stato Mattia Perin, sabato scorso, alla vigilia della partita con il Napoli. I giocatori erano stati dunque sottoposti al tampone e solo Lasse Schone era stato lasciato a casa perché nel suo caso l’esito del test era risultato incerto. Ora, risultano però altri 12 casi.

