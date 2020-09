Fabio Quartararo ha vinto il Gran Premio di MotoGP di Catalogna

Il pilota francese Fabio Quartararo, che guida una Yamaha non ufficiale, ha vinto il Gran Premio di MotoGP di Catalogna, il nono di questo Motomondiale. Quartararo è arrivato davanti a Joan Mir e Alex Rins, spagnoli della Suzuki. Grazie alla vittoria Quartararo è anche passato al primo posto della classifica piloti, superando Andrea Dovizioso, che è caduto a inizio gara. A metà gara è caduto anche Valentino Rossi.

