Crotone-Milan, dove vederla in tv o in streaming

Crotone-Milan sarà uno dei posticipi della seconda giornata di Serie A, che si concluderà lunedì 28 settembre. La partita inizierà alle 18. Il Crotone arriva una una brutta sconfitta per 4-1 contro il Genoa nella prima giornata, mentre il Milan è imbattuto da 16 partite fra Serie A ed Europea League (anche se giocherà senza Zlatan Ibrahimović, che qualche giorno fa è risultato positivo al coronavirus).

Dove vedere Crotone-Milan

La partita sarà trasmessa in diretta da Sky al canale 252. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 14,99 euro per il pass giornaliero.

Le probabili formazioni di Crotone-Milan

Crotone (3-5-2): Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Pedro Pereira, Messias, Cigarini, Zanellato, Molina; Simy, Dragus

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Kessie, Tonali; Diaz, Calhanoglu, Saelemaekers; Rebic.

