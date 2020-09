Nel 2021 Valentino Rossi correrà in MotoGP con la Yamaha Petronas

A partire dalla prossima stagione di MotoGP, Valentino Rossi correrà con la Yamaha Petronas, “squadra satellite” della Yamaha ufficiale. Da mesi si sapeva che nel 2021 Rossi non avrebbe più corso con il team ufficiale della Yamaha nel Motomondiale — sostituito dal francese Fabio Quartararo — e da mesi si parlava di un suo possibile passaggio al team Petronas: oggi è arrivata l’ufficialità. Nel team Petronas Rossi correrà insieme a un altro pilota italiano, Franco Morbidelli.

VR46: I am very happy to continue riding in 2021 & to do it with PETRONAS Yamaha SRT They are very serious & very well organised. It’ll be nice to have Franco as my team-mate, as he’s an Academy rider, it’s going to be cool. I think we can work together to make good things happen pic.twitter.com/Fba9B5u01b

— PETRONAS SRT (@sepangracing) September 26, 2020