Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: molti si occupano della circolare del ministero della Salute con le linee guida per gestire il rientro a scuola di studenti, insegnanti e operatori scolastici dopo una sospetta infezione da coronavirus, altri seguono la vicenda del cardinale Becciu, dimessosi dall’incarico di Prefetto della Congregazione delle cause dei santi dopo le accuse di aver usato fondi del Vaticano per scopi personali. La Stampa titola sui dati della cassa integrazione di agosto, il Giornale critica il governo per la gestione degli aiuti economici per il coronavirus, il Manifesto segue le manifestazioni di protesta nella scuola, il Fatto si occupa della diffusione dei contagi nei vari paesi europei, e Avvenire pubblica la sua classifica della qualità della vita nelle province italiane.