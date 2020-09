Le conseguenze del voto per il referendum e per le elezioni regionali sono in apertura su tutti i giornali di oggi, con le divisioni nel Movimento 5 Stelle sull’analisi della sconfitta alle regionali, i rapporti all’interno della maggioranza di governo, in cui il Partito Democratico sembra rafforzato, e le richieste di andare alle elezioni anticipate per adeguare il Parlamento al risultato del referendum. Fanno eccezione Avvenire che titola sulla lettera sul fine vita della Congregazione per la dottrina della fede, e Domani, che apre sulle proposte che dovrebbero essere fatte oggi dalla Commissione Europea sull’accoglienza dei migranti, mentre i giornali sportivi seguono l’inchiesta sull’esame di italiano sostenuto da Luis Suarez a Perugia per ottenere la cittadinanza.