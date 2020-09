Uno dei tre poliziotti che spararono e uccisero Breonna Taylor è stato incriminato per condotta pericolosa

L’ex poliziotto statunitense Brett Hankinson è stato incriminato per condotta pericolosa durante l’incursione a Louisville, in Kentucky, che portò alla morte di Breonna Taylor, una ragazza afroamericana di 26 anni uccisa per errore dalla polizia sei mesi, fa durante una sparatoria nel suo appartamento. La polizia era convinta di arrestare uno spacciatore di droga e irruppe nell’appartamento, il fidanzato di Taylor sparò a un poliziotto pensando che fosse un ladro, e nella sparatoria successiva Taylor fu colpita dai proiettili sparati dalla polizia. Hankinson era già stato licenziato dal corpo di polizia mentre gli altri due poliziotti che avevano partecipato alla sparatoria non sono stati incriminati.

La decisione è stata presa da un gran giurì – un tipo di giuria dell’ordinamento americano che è chiamata a stabilire se le prove raccolte siano sufficienti per iniziare un processo penale nei confronti di qualcuno – a più di 100 giorni dall’inizio delle proteste causate dall’uccisione di Taylor. Taylor, come George Floyd, è diventata uno dei simboli delle manifestazioni che da più di tre mesi si tengono negli Stati Uniti contro il razzismo e la violenza della polizia. Dieci giorni fa città di Louisville aveva patteggiato il versamento di 12 milioni di dollari alla famiglia di Taylor.