I dati sul coronavirus di oggi, martedì 22 settembre

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati registrati 1.392 nuovi casi di contagio da coronavirus e 14 decessi, per un totale di 300.897 casi e 35.738 morti dall’inizio della pandemia. Le persone attualmente ricoverate sono 2.843 (136 in più rispetto a ieri), di cui 239 nei reparti di terapia intensiva (ieri erano 232). Sono state inoltre testate 49.345 persone per un totale di 6.342.654 casi testati e 10.575.979 tamponi effettuati.

Il maggior numero di contagi è stato registrato in Lazio (238). Seguono Lombardia (182), Campania (156), Veneto (119), Sicilia (108) e Liguria (105). Le province in cui è stato accertato il numero maggiore di casi sono Roma (165), Napoli (124), Milano (76), Palermo (63), La Spezia (57), Latina (52), Torino (50) e Treviso (45).