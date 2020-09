Almeno otto persone sono morte a Mumbai, in India, per il crollo di un edificio residenziale di tre piani. Il crollo, di cui non si conoscono ancora le cause, è avvenuto prima dell’alba di lunedì a Bhiwandi, nella periferia della città. Oltre agli otto morti, hanno detto le autorità, potrebbero esserci fino a 25 dispersi, intrappolati tra le macerie.

Il crollo di edifici in India non è un evento raro: accade sopratutto durante la stagione dei monsoni.