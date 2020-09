Quasi tutti i giornali di oggi titolano in apertura sul voto per le elezioni regionali e per il referendum sulla riduzione del numero dei parlamentari, e sui dati dell’affluenza che sembra tenere nonostante le previsioni di un calo per le preoccupazioni sul coronavirus. Il Resto del Carlino apre invece sull’aumento dei contagi nei paesi europei, il Sole 24 Ore si occupa del superbonus del 110% per le ristrutturazioni edilizie, e i giornali sportivi commentano la vittoria nella prima giornata di campionato della Juventus, che ha battuto 3-0 la Sampdoria nell’esordio ufficiale di Pirlo come allenatore.