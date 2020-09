Maverick Viñales ha vinto il Gran Premio dell’Emilia-Romagna di MotoGP

Maverick Viñales, pilota spagnolo della Yamaha ufficiale, ha vinto il Gran Premio dell’Emilia-Romagna di MotoGP, settima gara del Motomondiale, corsa domenica sul circuito di Misano Adriatico. Dopo essere partito dalla pole position, Viñales si è preso la prima posizione a sette giri dal termine grazie alla caduta di Francesco Bagnaia, fin lì in testa con la Ducati non ufficiale. Al secondo posto si è piazzato Joan Mir della Suzuki, seguito al terzo da Pol Espargaro della KTM. Il migliore degli italiani in gara è stato Andrea Doviziso, ottavo, mentre Valentino Rossi è caduto nel corso del secondo giro. Viñales è il sesto vincitore diverso in questi primi sette Gran Premio di MotoGP, la cui classifica generale rimane aperta.

Viñales (Yamaha) Mir (Suzuki) Espargaro (KTM) Quartararo* (Yamaha) Oliveira (KTM) Nakagami (Honda) Marquez (Honda) Dovizioso (Ducati) Morbidelli (Yamaha) Petrucci (Ducati) Zarco (Ducati) Rins (Suzuki) Smith (Aprilia)

* penalizzato