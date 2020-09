Le prime pagine dei quotidiani di oggi, domenica 20 settembre 2020, aprono con le elezioni di questo fine settimana, tra i timori per gli assembramenti ai seggi elettorali e le previsioni di una bassa affluenza. Tra oggi e domani si vota per il referendum costituzionale sulla riduzione di un terzo del numero dei parlamentari di Camera e Senato, in sette regioni anche per il rinnovo dei presidenti e delle giunte regionali e per le amministrative in quasi mille comuni, tra i quali Venezia, Reggio Calabria, Trento, Bolzano e Arezzo. Si parla poi della morte della giudice della Corte Suprema statunitense Ruth Bader Ginsburg e della partenza della nuova Serie A con i primi spettatori allo stadio, visti sabato pomeriggio al Meazza di Milano.