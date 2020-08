I dati di oggi sul coronavirus in Italia

Nelle ultime 24 ore in Italia sono stati comunicati dal ministero della Salute 295 nuovi casi di contagio da coronavirus, per un totale di 247.832. I morti totali registrati sono 35.146, 5 in più rispetto a ieri. Le persone attualmente ricoverate per la COVID-19 nei reparti di terapia intensiva sono 43 (2 in più di ieri) e quelle in altri reparti sono 705 (11 in meno di ieri). Le persone testate nelle ultime 24 ore sono state 31.905, per un totale di più di 4 milioni.

Il maggior numero di casi di contagi oggi è stato in Emilia-Romagna: 56. Seguono Lombardia (55), Veneto (46), Puglia (20), e Lazio (18). Solo in Valle d’Aosta e Basilicata non sono stati registrati nuovi positivi, mentre le province con più casi oggi sono Milano (18), Piacenza (16), Bologna (15), Genova (13), Reggio Emilia, Treviso, Roma e Foggia (12).

Questi, comunque, sono numeri da prendere con cautela.