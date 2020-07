Tutti i giornali di oggi si occupano in apertura dell’accordo raggiunto nella notte dal Consiglio Europeo dopo quattro giorni di trattative sulla proposta di mediazione del presidente del Consiglio Europeo Charles Michel per il Fondo per la ripresa per le conseguenze del coronavirus, che prevede un nuovo bilanciamento fra finanziamenti a fondo perduto e prestiti, e sul nuovo bilancio pluriennale dell’Unione Europea. I giornali sportivi titolano sulla vittoria sulla Lazio della Juventus, che aumenta a otto punti il vantaggio sull’Inter seconda e la avvicina alla vittoria del nono scudetto consecutivo.