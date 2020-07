Roma-Inter, dove vederla in TV stasera

Roma-Inter è l’ultima partita di Serie A in programma oggi. Si gioca alle 21.45 allo Stadio Olimpico di Roma e sarà trasmessa in diretta da Sky. In attesa della partita della Juventus, impegnata lunedì sera contro la Lazio, l’Inter con una vittoria stasera potrebbe portarsi a tre punti dal primo posto e guadagnarne altri due sull’Atalanta. La Roma tuttavia ha ancora bisogno di punti per difendere il suo quinto posto da Milan e Napoli per qualificarsi alle coppe europee. L’Inter viene da due vittorie consecutive, la Roma da tre. All’andata pareggiarono 0-0 a Milano.

Dove vedere Roma-Inter

Roma-Inter verrà trasmessa in diretta da Sky su Sky Sport Uno (canale 201) Sky Sport Serie A (canale 202) con la telecronaca di Riccardo Trevisani e Daniele Adani. Gli abbonati potranno seguirla in streaming tramite le piattaforme Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 14,99 euro per il pass giornaliero.

Le probabili formazioni di Roma-Inter

Roma (3-4-2-1) Lopez; Mancini, Smalling, Ibanez; Zappacosta, Veretout, Diawara, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko

Inter (3-4-1-2) Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Gagliardini, Brozovic, Young; Eriksen; Sanchez, Lautaro

***

Il Post ha un’affiliazione con Now TV e ottiene un piccolo ricavo se decidete di provare il servizio di streaming partendo dai link presenti in questa pagina.