In un intervento alle “Giornate dell’Energia”, evento organizzato a Catania dall’assessorato ai servizi di pubblica utilità della Regione Sicilia, il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, ha definito «assolutamente improduttivi» l’80 per cento dei dipendenti regionali: «Si grattano la pancia dalla mattina alla sera. E ora per giunta vogliono stare ancora a casa, con il cosiddetto lavoro agile: ma se non lavorate in ufficio come pensate di poter essere controllati a casa?».