Fabio Quartararo ha vinto il Gran Premio di Spagna di MotoGP

Fabio Quartararo ha vinto il primo Gran Premio di MotoGP dell’anno, corso domenica pomeriggio sul circuito Angel Nieto di Jerez de la Frontera. Per Quartararo, pilota francese di origini italiane della Yamaha non ufficiale, è la prima vittoria in carriera in MotoGP, dove corre da due anni. È partito dalla pole position e dopo alcuni giri dietro Maverick Viñales e Marc Marquez è riuscito a raggiungere e poi mantenere la testa della corsa. Marquez, campione del mondo in carica, è uscito di pista nei giri iniziali ed è riuscito ad arrivare fino al terzo posto dopo una lunga rimonta dall’ultima posizione, salvo poi cadere a quattro giri dal termine.

Valentino Rossi , in difficoltà per tutto il weekend con la sua Yamaha, si è ritirato a sette giri dal termine. Proprio Rossi sarà il pilota che a partire dalla prossima stagione lascerà il posto in squadra a Quartararo.

L’ordine di arrivo del Gran Premio di Spagna:

Quartararo (Yamaha) Viñales (Yamaha) Dovizioso (Ducati) Miller (Ducati) Morbidelli (Yamaha) Espargaro (KTM) Bagnaia (Ducati) Oliveira (KTM) Petrucci (Ducati) Nakagami (Honda) Zarco (Ducati) Marquez (Honda) Binder (KTM) Rabat (Ducati) Smith (Aprilia)

Il Gran Premio di Moto2 è stato vinto dallo Sky Racing Team VR46 con Luca Marini, fratello di Valentino Rossi, mentre in Moto3 ha vinto lo spagnolo Albert Arenas.