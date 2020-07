Nell’attacco informatico contro Twitter sono stati scaricati i dati personali di alcuni profili

Twitter ha comunicato che i dati personali di otto profili fra i 130 hackerati nel grande attacco informatico di giovedì scorso sono stati scaricati dagli autori dell’attacco. Quest’ultimi, quindi, non si sono limitati a chiedere valute digitali dai profili di importantissime personalità e società americane, riuscendo a racimolare circa 120mila dollari, ma si sono appropriati dei dati dei titolari di alcuni account.

For up to eight of the Twitter accounts involved, the attackers took the additional step of downloading the account’s information through our “Your Twitter Data” tool. We are reaching out directly to any account owner where we know this to be true.

— Twitter Support (@TwitterSupport) July 18, 2020